2020-05-14T10:49:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области под наблюдением медиков остаются 512 больных с коронавирусом

За сутки выявлено 20 новых случаев заболевания
Ольга ТРОФИМОВА
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Защитные маски продаются во всех аптеках Твери Фото: ПТОЗащитные маски продаются во всех аптеках Твери Фото: ПТО
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В Тверской области за минувшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных на 14 мая составило - 962. Со вчерашнего дня 23 пациента успешно завершили лечение и выписались из больницы. Всего выздоровевших за весь период - 440.

Под наблюдением медиков остаются 512 пациентов (-3 за сутки). По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 14 мая, с начала пандемии скончались 10 человек (0 за минувшие сутки).

На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 340 случаев, далее идут Кимры - 237 и Конаковский район - 137.

По стране зафиксировано 9 974 новых случаев коронавируса.

Напомним, что с 12 мая жителям Тверской области рекомендовано появляться в общественных местах, используя индивидуальные средства защиты - маски, респираторы. Приобрести одноразовые и многоразовые маски можно в аптеках Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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