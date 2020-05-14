В Тверской области под наблюдением медиков остаются 512 больных с коронавирусом
В Тверской области за минувшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных на 14 мая составило - 962. Со вчерашнего дня 23 пациента успешно завершили лечение и выписались из больницы. Всего выздоровевших за весь период - 440.
Под наблюдением медиков остаются 512 пациентов (-3 за сутки). По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 14 мая, с начала пандемии скончались 10 человек (0 за минувшие сутки).
На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 340 случаев, далее идут Кимры - 237 и Конаковский район - 137.
По стране зафиксировано 9 974 новых случаев коронавируса.
Напомним, что с 12 мая жителям Тверской области рекомендовано появляться в общественных местах, используя индивидуальные средства защиты - маски, респираторы. Приобрести одноразовые и многоразовые маски можно в аптеках Верхневолжья.
ИСТОЧНИК KP.RU
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