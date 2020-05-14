2020-05-14T09:10:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В аптеках Твери дефицита медицинских масок нет

Во всех районах города проводятся рейды по наличию в аптеках индивидуальных средств защиты
Ольга ТРОФИМОВА
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Почти во всех аптеках маски есть в наличии Фото: ПТОПочти во всех аптеках маски есть в наличии Фото: ПТО
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В Твери продолжаются рейды по проверке обеспечения аптек средствами защиты для продажи гражданам. Они проходят во всех районах города.

По информации правительства Тверской области, дефицита медицинских масок в большинстве тверских аптек в настоящее время нет, одноразовые средства защиты имеются в наличии.

Во многих аптеках также можно приобрести многоразовые маски. Их поставляют, в том числе, и тверские производители. Мониторинг аптек и торговых точек проводится ежедневно.

Напомним, с 12 мая в Тверской области введены рекомендации по ношению средств индивидуальной защиты - масок и респираторов - при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и в других местах массового скопления людей, деятельность которых не запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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