2020-05-14T08:33:25+03:00
Происшествия

В ДТП на улице Московской в Твери пострадал водитель иномарки

Признаков алкогольного опьянения нет
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадал водитель иномаркиВ ДТП пострадал водитель иномаркиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 13 мая, в районе дома №88/15 по улице Московской в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области пояснили, что водитель, управляя автомобилем "Рено", выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество водителю автомобиля "Волга", который ехал по главной дороге.

В результате столкновения травмы получил водитель "Рено". Угрозы его жизни нет. Оба водителя трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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