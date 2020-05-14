В ДТП на улице Московской в Твери пострадал водитель иномарки
Признаков алкогольного опьянения нет
В ДТП пострадал водитель иномаркиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 13 мая, в районе дома №88/15 по улице Московской в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области пояснили, что водитель, управляя автомобилем "Рено", выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество водителю автомобиля "Волга", который ехал по главной дороге.
В результате столкновения травмы получил водитель "Рено". Угрозы его жизни нет. Оба водителя трезвые.
ИСТОЧНИК KP.RU