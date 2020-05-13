Жителей Тверской области приглашают проголосовать за лучший рисунок на тему Красной книги

13 Май 2020 2020-05-13T23:39:21+03:00

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В Тверской области началось голосование за лучший рисунок по конкурсу «Красная книга Тверской области глазами детей. Живой символ региона». Проходит оно на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области в разделе «Опрос», а также в официальной группе «Чистый регион» в «ВКонтакте» (в разных постах).

Завершится голосование 22 мая.

Конкурс стартовал 1 декабря прошлого года. В адрес оргкомитета поступило более 600 работ о животных и растениях, занесённых в Красную книгу Тверской области.

По итогам конкурсная комиссия определила по 5 финалистов в каждой из трёх возрастных категорий: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет. Эти работы и выставлены для голосования.

Напомним, конкурс проводится региональным Министерством природных ресурсов и экологии с 2010 года. В прошлом году в число победителей вошли дети из Твери, Осташковского городского округа, Бежецкого и Бельского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU