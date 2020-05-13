2020-05-13T21:04:35+03:00
Общество

Дорожники завершают ремонт Московского шоссе в Твери

В ближайшее время там установят новые остановочные павильоны
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На Московском шоссе готовят площадки для новых остановок Фото: администрация ТвериНа Московском шоссе готовят площадки для новых остановок Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В Твери подрядчик завершает ремонт Московского шоссе. На магистрали полностью уложен новый асфальт, заменено освещение, подготавливаются площадки для установки остановочных павильонов. Их будет 32.

Напомним, Московское шоссе ремонтируют по всей протяженности - от площади Гагарина до границы города.

В данный момент рабочие производят отсыпку обочин асфальтобетонным гранулятом и укладывают брусчатку.

Власти уверяют, что благодаря произведенным изменениям, движение на участке будет более безопасным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Тверской области приглашают проголосовать за лучший рисунок на тему Красной книги
Дорожники завершают ремонт Московского шоссе в Твери
Суды Тверской области возобновили работу
За хранение наркотиков житель Тверской области получил условный срок
В Тверской области граждане добровольно отдали мошенникам 500 тысяч рублей
В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже дипломов об образовании
Пропавший в Тверской области подросток нашелся в Торжке
Мошенник обманул жительницу Твери на 50 тысяч рублей
ЕГЭ и коронавирус в Твери: как изменится прием в вузы и что сейчас делать родителям
Игорь Руденя поручил оказать поддержку ряду предприятий Тверской области
«РЕКИЛАЗУРИ набережная» - ещё один дорожный указатель с ошибкой нашли в Твери
В автобусе Твери у пассажирки из кармана украли мобильный телефон
В школах Тверской области открыли восемь центров «Кванториума»
В 16 почтовых отделениях Тверской области доступно обслуживание по предварительной записи
В Тверской области автовладельцу грозит штраф за сброс отходов в почву
"Тверь Водоканал" возобновил прием абонентов
Игорь Руденя расскажет о снятии ограничительных мер в Тверской области
В Твери спасатели МЧС освободили проезжую часть от поваленных деревьев
В ДТП на Волоколамском проспекте в Твери водитель иномарки получил тяжелые травмы
Двух братьев будут судить за тяжкие преступления в Тверской области
Предприятие задолжало работникам 140 тысяч рублей в Тверской области