Дорожники завершают ремонт Московского шоссе в Твери
В ближайшее время там установят новые остановочные павильоны
На Московском шоссе готовят площадки для новых остановок Фото: администрация Твери
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В Твери подрядчик завершает ремонт Московского шоссе. На магистрали полностью уложен новый асфальт, заменено освещение, подготавливаются площадки для установки остановочных павильонов. Их будет 32.
Напомним, Московское шоссе ремонтируют по всей протяженности - от площади Гагарина до границы города.
В данный момент рабочие производят отсыпку обочин асфальтобетонным гранулятом и укладывают брусчатку.
Власти уверяют, что благодаря произведенным изменениям, движение на участке будет более безопасным.
ИСТОЧНИК KP.RU