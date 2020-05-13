Дорожники завершают ремонт Московского шоссе в Твери

13 Май 2020 2020-05-13T21:04:35+03:00

На Московском шоссе готовят площадки для новых остановок Фото: администрация Твери

В ближайшее время там установят новые остановочные павильоны

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В Твери подрядчик завершает ремонт Московского шоссе. На магистрали полностью уложен новый асфальт, заменено освещение, подготавливаются площадки для установки остановочных павильонов. Их будет 32.

Напомним, Московское шоссе ремонтируют по всей протяженности - от площади Гагарина до границы города.

В данный момент рабочие производят отсыпку обочин асфальтобетонным гранулятом и укладывают брусчатку.

Власти уверяют, что благодаря произведенным изменениям, движение на участке будет более безопасным.

ИСТОЧНИК KP.RU