Суды Тверской области возобновили работу
В Тверской области суды возобновили работу в ограниченном режиме. По-прежнему рассматриваются дела только безотлагательного характера - об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, назначении административных арестов .
С 12 мая посетителям Тверского областного суда, в том числе участникам судопроизводства, при нахождении в заданиях Тверского областного суда надлежит использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, перчатки. Соответствующее распоряжение было подписано председателем суда 8 мая.
Лица, не имеющие средств защиты, в Тверской областной суд не будут допускаться.
Аналогичные требования действуют и в других судах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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