Суды Тверской области возобновили работу

13 Май 2020 2020-05-13T19:36:39+03:00

В здания пускают только в масках

Изменить размер текста: A A

В Тверской области суды возобновили работу в ограниченном режиме. По-прежнему рассматриваются дела только безотлагательного характера - об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, назначении административных арестов .

С 12 мая посетителям Тверского областного суда, в том числе участникам судопроизводства, при нахождении в заданиях Тверского областного суда надлежит использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, перчатки. Соответствующее распоряжение было подписано председателем суда 8 мая.

Лица, не имеющие средств защиты, в Тверской областной суд не будут допускаться.

Аналогичные требования действуют и в других судах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU