2020-05-13T19:36:39+03:00
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Суды Тверской области возобновили работу

В здания пускают только в масках
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области суды возобновили работу Фото: архив "КП"В Тверской области суды возобновили работу Фото: архив "КП"
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В Тверской области суды возобновили работу в ограниченном режиме. По-прежнему рассматриваются дела только безотлагательного характера - об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, назначении административных арестов .

С 12 мая посетителям Тверского областного суда, в том числе участникам судопроизводства, при нахождении в заданиях Тверского областного суда надлежит использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы, перчатки. Соответствующее распоряжение было подписано председателем суда 8 мая.

Лица, не имеющие средств защиты, в Тверской областной суд не будут допускаться.

Аналогичные требования действуют и в других судах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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