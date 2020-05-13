2020-05-13T19:23:52+03:00
Происшествия

За хранение наркотиков житель Тверской области получил условный срок

Приговор не вступил в законную силу
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области осужден условно за хранение наркотиков Фото: архив "КП"Житель Тверской области осужден условно за хранение наркотиков Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал 21-летний житель Зубцовского района. В сентябре прошлого года, находясь в лесном массиве, молодой человек обнаружил дикорастущее наркосодержащее растение.

Части обнаруженного растения осужденный принес домой, измельчил и высушил, планируя использовать для личного потребления. 265,4 грамма сырья было обнаружено и изъято полицейскими.

Суд признал молодого человека виновным по ч.2 ст. 228 УК РФ и за незаконное хранение наркотика назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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