За хранение наркотиков житель Тверской области получил условный срок

13 Май 2020 2020-05-13T19:23:52+03:00

Приговор не вступил в законную силу

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Перед судом предстал 21-летний житель Зубцовского района. В сентябре прошлого года, находясь в лесном массиве, молодой человек обнаружил дикорастущее наркосодержащее растение.

Части обнаруженного растения осужденный принес домой, измельчил и высушил, планируя использовать для личного потребления. 265,4 грамма сырья было обнаружено и изъято полицейскими.

Суд признал молодого человека виновным по ч.2 ст. 228 УК РФ и за незаконное хранение наркотика назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU