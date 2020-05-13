В Тверской области граждане добровольно отдали мошенникам 500 тысяч рублей

13 Май 2020 2020-05-13T19:14:31+03:00

В Тверской области граждане добровольно отдали мошенникам более 500 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Тверской области напомнила жителям региона о необходимости проявлять бдительность, не сообщать посторонним лицам под тем или иным предлогом данные о своих банковских картах, паролях из СМС либо самостоятельно осуществлять платеж на некий счет.

По данным ведомства за 12 мая 2020 года, на территории области зарегистровано 34 преступления, треть из них - кражи и мошенничества, совершенные дистанционным способом. Таким образом злоумышленники списали со счетов горожан более 500 тысяч рублей.

Граждан убедительно просят не вступать в телефонный разговор с неизвестными лицами и при необходимости обращаться в банковские учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU