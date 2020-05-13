В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже дипломов об образовании
Нарушения выявила прокуратура
По требованию прокуратуры доступ к ресурсам заблокирован Фото: архив "КП"
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Прокуратура Центрального района Твери в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты по продаже дипломв об образовании государственного образца.
Доступ на сайт осуществлялся в свободной форме, без регистрации.
В целях исключения доступа граждан к указанным интернет-ресурсам прокурор района обратился в суд с 10 административными исковыми заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которые рассмотрены и удовлетворены.
Решения судов вступили в законную силу, интернет-страницы заблокированы.
ИСТОЧНИК KP.RU