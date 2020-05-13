2020-05-13T18:35:08+03:00
Общество

Пропавший в Тверской области подросток нашелся в Торжке

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего
Ольга ТРОФИМОВА
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По результатам проверки будет принято процессуальное решениеПо результатам проверки будет принято процессуальное решениеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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13 мая в Торжке был найден живым пропавший накануне подросток. Известно, что вечером, 12 мая, 16-летний подросток ушел из дома в деревне Борисцево Торжокского района.

По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области было организовано проведение доследственной проверки и проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Пропавшего искали следователи, полицейские и добровольцы.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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