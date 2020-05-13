2020-05-13T18:19:43+03:00
Происшествия

Мошенник обманул жительницу Твери на 50 тысяч рублей

Мужчина предложил женщине купить у нее дачу
Ольга ТРОФИМОВА
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Жительница Твери стала жертвой телефонного мошенникаЖительница Твери стала жертвой телефонного мошенникаФото: Анастасия ОСИПОВА
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В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 68-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенника и лишилась более 50 тысяч рублей.

По объявлению заявительницы о продаже дома позвонил мужчина, который выразил намерение купить имущество. Покупатель попросил женщину проехать до банкомата и распечатать чек о поступлении на ее карту задатка в сумме 40 тысяч рублей. Далее злоумышленник сумел убедить ее снять деньги с пластиковой карты и перечислить на его счет.

- Во время разговора со следователем заявительница призналась, что не может найти логичного объяснения своим действиям. В момент общения с незнакомцем она даже не подумала, что может быть обманутой, - сообщили в ведомстве.

Личность звонившего устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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