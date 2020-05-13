Мошенник обманул жительницу Твери на 50 тысяч рублей
В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 68-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенника и лишилась более 50 тысяч рублей.
По объявлению заявительницы о продаже дома позвонил мужчина, который выразил намерение купить имущество. Покупатель попросил женщину проехать до банкомата и распечатать чек о поступлении на ее карту задатка в сумме 40 тысяч рублей. Далее злоумышленник сумел убедить ее снять деньги с пластиковой карты и перечислить на его счет.
- Во время разговора со следователем заявительница призналась, что не может найти логичного объяснения своим действиям. В момент общения с незнакомцем она даже не подумала, что может быть обманутой, - сообщили в ведомстве.
Личность звонившего устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU