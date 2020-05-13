ЕГЭ и коронавирус в Твери: как изменится прием в вузы и что сейчас делать родителям
Стало известно о повторном переносе сроков выпускных экзаменов в школах. На днях об этом заявило Министерство просвещения РФ. Ранее начало экзаменационной кампании планировалось на 8 июня, но теперь ее сдвинут на еще более поздний срок.
Точная дата пока не сообщается, но уже известно, что сдавать ЕГЭ в этом году будут только одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
Остальным выпускникам, в том числе и девятиклассникам, итоговые баллы в аттестат выставят на основе годовых оценок.
Изменятся правила и для медалистов. Аттестат с отличием выдадут тем выпускникам, кто закончил на "отлично" оба полугодия. Минобразования и науки сейчас вносит коррективы правила приемной кампании в вузах.
- Для университетов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать год в сентябре, - заявил министр высшего образования и науки Валерий Фальков. - Минобрнауки России считает наиболее оптимальным решением рекомендовать вузам определить на следующий учебный год стоимость обучения не выше уровня 2019/20 учебного года.
По предварительным оценкам, учебный год в вузах может начаться не позднее 10 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU
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