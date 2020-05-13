2020-05-13T16:52:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Игорь Руденя поручил оказать поддержку ряду предприятий Тверской области

Речь идёт о реструктуризации коммунальных платежей и содействии в поставках продукции
Александр ЖМУЛИН
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Игорь Руденя отметил, что необходимо использовать все возможности для оказания поддержки предприятиям. Фото: ПТОИгорь Руденя отметил, что необходимо использовать все возможности для оказания поддержки предприятиям. Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя 13 апреля провёл совещание, на котором рассмотрены меры поддержки системообразующих предприятий и в целом экономики региона.

На совещании обсуждалась конкретная ситуация на ряде предприятий.

На производствах, по данным мониторинга, есть некоторые трудности с оборотными средствами, снижением объёма заказов, сужением рынков сбыта.

Глава региона поручил обеспечить реструктуризацию коммунальных платежей, а также содействие в поставках продукции пострадавшим из-за коронавируса предприятиям.

Отдельные поручения Игорь Руденя дал относительно звероводческих организаций. В том числе, по выделению им субсидий.

Сейчас в Тверской области формируется третий пакет мер по поддержке экономики в период пандемии. Он разрабатывается в соответствии с новыми федеральными направлениями.

Напомним, что ряд новых мер поддержки 11 апреля озвучил президент Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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