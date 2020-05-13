Игорь Руденя поручил оказать поддержку ряду предприятий Тверской области
Губернатор Игорь Руденя 13 апреля провёл совещание, на котором рассмотрены меры поддержки системообразующих предприятий и в целом экономики региона.
На совещании обсуждалась конкретная ситуация на ряде предприятий.
На производствах, по данным мониторинга, есть некоторые трудности с оборотными средствами, снижением объёма заказов, сужением рынков сбыта.
Глава региона поручил обеспечить реструктуризацию коммунальных платежей, а также содействие в поставках продукции пострадавшим из-за коронавируса предприятиям.
Отдельные поручения Игорь Руденя дал относительно звероводческих организаций. В том числе, по выделению им субсидий.
Сейчас в Тверской области формируется третий пакет мер по поддержке экономики в период пандемии. Он разрабатывается в соответствии с новыми федеральными направлениями.
Напомним, что ряд новых мер поддержки 11 апреля озвучил президент Владимир Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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