2020-05-13T16:52:08+03:00
Общество

«РЕКИЛАЗУРИ набережная» - ещё один дорожный указатель с ошибкой нашли в Твери

Он пополнил коллекцию городских ляпов
Виктория ТУШКОВА
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Коллекцию дорожных знаков с ошибками в Твери пополнил указатель «РЕКИЛАЗУРИ набережная». Фото: vk.com/tverliveКоллекцию дорожных знаков с ошибками в Твери пополнил указатель «РЕКИЛАЗУРИ набережная». Фото: vk.com/tverlive
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В Твери обнаружился ещё один дорожный указатель с ошибкой. «РЕКИЛАЗУРИ набережная» - гласит он. Изготовители позабыли о пробеле между словом «реки» и её поэтичным названием.

Фотографией этого дорожного знака, установленного на Московском шоссе, поделились подписчики группы ВК «Подслушано Тверь». В комментариях под фото люди шутят, что указатель, наверное, заказали на известной китайской торговой площадке. По другой версии текст составлял мастер Йода из «Звёздных войн», известный странной речью с непрямым порядком слов.

Но подобные ляпы для столицы Верхневолжья совсем не редкость. «КП»-Тверь» уже писала о табличке, отправившей в несуществующий век Двор Пролетарки, или об указателе на съезде со Старого моста, призывающем уступить дорогу транспорту, «движущИмуся» со стороны Горького. Многие, наверняка, помнят и табличку «Стела Город воинской Славы», где на три слова пришлось две ошибки. А также надпись на самой стеле с лишней буквой «в» в слове «участвовали».

ИСТОЧНИК KP.RU

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