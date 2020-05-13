В автобусе Твери у пассажирки из кармана украли мобильный телефон

13 Май 2020 2020-05-13T16:28:49+03:00

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В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери с заявлением о краже обратилась 33-летняя местная жительница.

Женщина сообщила, что у нее пропал сотовый телефон, аппарат она не смогла найти после поездки в городском автобусе.

Оперативники выяснили, что один из пассажиров воспользовался невнимательностью заявительницы и вытащил телефон у нее из кармана. Ущерб составил 9000 рублей.

По подозрению в краже был задержан ранее судимый 34-летний житель областного центра. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Пропавший телефон пока не найден.

ИСТОЧНИК KP.RU