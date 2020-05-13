2020-05-13T15:21:11+03:00
Общество

В школах Тверской области открыли восемь центров «Кванториума»

Для них приобретены 3D-принтеры и компьютеры
Александр ЖМУЛИН
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Открытый в 2018 году в Твери технопарк "Кванториум" теперь получил свои "представительства" и в тверских школах. Фото: kvantorium69.ruОткрытый в 2018 году в Твери технопарк "Кванториум" теперь получил свои "представительства" и в тверских школах. Фото: kvantorium69.ru
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В восьми школах региона на гранты созданы спутники тверского детского технопарка «Кванториум» - центры прототипирования и программирования.

Как сообщает, областное правительство, на создание и оборудование каждой лаборатории 3D-принтерами, компьютерами и необходимой мебелью было выделено по 1 млн рублей.

Центры протитипирования и программирования открыты в тверской гимназии №12, Мирновской школе Торжокского района, Пеновской школе имени Е.И. Чайкиной, Краснохолмской школе №2, Кесовогорской школе имени дважды Героя Советского Союза А.В. Алелюхина, Лесной, Оленинской и Лихославльской средних школах.

- Сегодня дети Тверской области должны идти в ногу со временем, наша задача – повысить уровень их развития. Необходимо охватить такими площадками муниципальные образования региона, – отметил губернатор Игорь Руденя.

«Кванториум» открыт в Твери в 2018 году. Азы и премудрости программирования прототипирования, робототехники там изучают школьники в возрасте от 12 до 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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