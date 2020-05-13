В 16 почтовых отделениях Тверской области доступно обслуживание по предварительной записи

13 Май 2020 2020-05-13T14:38:23+03:00

Записаться на посещение теперь можно онлайн на сайте компании или через мобильное приложение. Фото: Почта России

Записаться необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита

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В ряде тверских отделений Почты России появилась новая услуга - запись онлайн. Необходимость ее была вызвана сложной эпидемиологической ситуацией.

Обслуживание по предварительной записи теперь возможно в 16-ти отделениях почтовой связи региона. Девять из них расположены в Твери, остальные в Тверской области.

Записаться на посещение теперь можно онлайн на сайте компании или через мобильное приложение. Важно, что сделать это необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение ПО.

Для обслуживания по предварительной записи в каждом из указанных отделений будут выделены одно или два окна. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Изменить время или отменить запись возможно также на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении.

В Твери услуга уже доступна в 9 почтовых отделениях.

170001 (г. Тверь, пр-т Калинина, д. 18)·

170002 (г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 84)·

170006 (г. Тверь, ул. Бебеля, д. 10)·

170021 (г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 32/67)·

170028 (г. Тверь, Зеленый пр-д)·

170033 (г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 29)·

170037 (г. Тверь, пл. Терешковой, д. 47/27, стр. 1)·

170043 (г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 49)·

170100 (г. Тверь, ул. Советская, д. 31)

Услуга доступна в 7 отделениях почтовой связи районов тверского региона·

171080 (г. Бологое, ул. Красногвардейская, д. 6)·

171165 (г. Вышний Волочек, ул. Большая Садовая, д 68-76)·

171252 (г. Конаково, Торговый пр-д, д. 3)·

172008 (г. Торжок, ул. Студенческая, д.14)·

172390 (г. Ржев, Советская пл., д. 16)·

172730 (г. Осташков, Южный пер., д. 7а)·

172840 (г. Торопец, ул. Советская, д 26)

ИСТОЧНИК KP.RU