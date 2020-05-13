В Тверской области автовладельцу грозит штраф за сброс отходов в почву

13 Май 2020 2020-05-13T14:31:55+03:00

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Сообщение о несанкционированном сбросе отходов на земельном участке поступило в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области. Ведомству стало известно, что вдоль грунтовой дороги от улицы Оснабрюкской в Твери до ул. Радужная в деревне Палкино Калининского района водитель сбросил отходы из припаркованного автомобиля.

Чем именно автовладелец загрязнял почву, в ведомстве не уточнили, но сообщили, что нарушитель является юрлицом и за совершение административного правонарушения ему грозит ответственность в виде штрафа - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В адрес юридического лица направлен вызов для составления протокола об административном правонарушении, а также претензия об уборке незаконно сброшенного мусора в почву.

ИСТОЧНИК KP.RU