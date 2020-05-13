В Тверской области автовладельцу грозит штраф за сброс отходов в почву
Сообщение о несанкционированном сбросе отходов на земельном участке поступило в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области. Ведомству стало известно, что вдоль грунтовой дороги от улицы Оснабрюкской в Твери до ул. Радужная в деревне Палкино Калининского района водитель сбросил отходы из припаркованного автомобиля.
Чем именно автовладелец загрязнял почву, в ведомстве не уточнили, но сообщили, что нарушитель является юрлицом и за совершение административного правонарушения ему грозит ответственность в виде штрафа - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
В адрес юридического лица направлен вызов для составления протокола об административном правонарушении, а также претензия об уборке незаконно сброшенного мусора в почву.
ИСТОЧНИК KP.RU