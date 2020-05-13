2020-05-13T14:20:57+03:00
Коронавирус Covid-19

"Тверь Водоканал" возобновил прием абонентов

Предприятие работает с соблюдением всех мер безопасности
Ольга ТРОФИМОВА
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"Тверь Водоканал" возобновил прием абонентов"Тверь Водоканал" возобновил прием абонентовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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"Тверь Водоканал" возобновил прием абонентов с условияем соблюдения необходимых мер безопасности из-за коронавируса. Обязательным условием для посещения является наличие защитных средств - маски и перчаток. Одновременно в холле здания может находиться ограниченное количество посетителей, поэтому ждать очереди, возможно, придется на улице.

Предприятие напоминает гражданам о соблюдении социальной дистанции, рекомендует воздержаться от посещения офиса и выбирать удаленные способы коммуникации.

Подать документы можно по электронной почте help@tvervodokanal.ru, получить информацию - по телефонам колл-центра: 62-01-02 и 48-11-00, оплатить услуги - через онлайн сервисы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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