"Тверь Водоканал" возобновил прием абонентов
"Тверь Водоканал" возобновил прием абонентов с условияем соблюдения необходимых мер безопасности из-за коронавируса. Обязательным условием для посещения является наличие защитных средств - маски и перчаток. Одновременно в холле здания может находиться ограниченное количество посетителей, поэтому ждать очереди, возможно, придется на улице.
Предприятие напоминает гражданам о соблюдении социальной дистанции, рекомендует воздержаться от посещения офиса и выбирать удаленные способы коммуникации.
Подать документы можно по электронной почте help@tvervodokanal.ru, получить информацию - по телефонам колл-центра: 62-01-02 и 48-11-00, оплатить услуги - через онлайн сервисы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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