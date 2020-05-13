В прямом эфире Игорь Руденя расскажет об этапах снятия ограничительных мер из-за коронавируса
14 мая в 21:00 в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы, связанные с коронавирусом в Тверской области. Это шестое выступление с начала введения режима повышенной готовности из-за коронавируса.
В частности, глава региона расскажет о снятии и поэтапном выходе из ограничений, сложившейся эпидобстановке в регионе, мерах поддержки граждан, малого бизнеса и др.
В эфире Игорь Руденя ответит на вопросы, которые были сформированы на основе обращений граждан и тем, наиболее актуальных и обсуждаемых жителями региона в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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