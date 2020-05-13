2020-05-13T17:13:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В прямом эфире Игорь Руденя расскажет об этапах снятия ограничительных мер из-за коронавируса

Ответы губернатора на актуальные вопросы прозвучат 14 мая
Ольга ТРОФИМОВА
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Губернатор Игорь Руденя расскажет о ситуации с коронавирусом в регионе Фото: ПТОГубернатор Игорь Руденя расскажет о ситуации с коронавирусом в регионе Фото: ПТО
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14 мая в 21:00 в прямом эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы, связанные с коронавирусом в Тверской области. Это шестое выступление с начала введения режима повышенной готовности из-за коронавируса.

В частности, глава региона расскажет о снятии и поэтапном выходе из ограничений, сложившейся эпидобстановке в регионе, мерах поддержки граждан, малого бизнеса и др.

В эфире Игорь Руденя ответит на вопросы, которые были сформированы на основе обращений граждан и тем, наиболее актуальных и обсуждаемых жителями региона в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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