В Твери спасатели МЧС освободили проезжую часть от поваленных деревьев

13 Май 2020 2020-05-13T13:25:23+03:00

В Твери сильный ветер повалил деревья Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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В ГУ МЧС России по Тверской области поступило несколько обращений от жителей областной столицы. Очевидцы сообщили, что сильный ветер, который бушевал в регионе 12 мая, повалил деревья на проезжую часть. Движение транспорта оказалось затруднено.

- Личным составом тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона были организованы работы по распилу упавших деревьев и очистки проезжей части, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 13 мая работа была продолжена. В настоящее время деревья убраны с Набережной реки Лазури и улицы Лукина в Московском районе.

ГУ МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными и во время сильного ветра по возможности ограничить выход из зданий.

Спасатели ликвидируют последствия стихии Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU