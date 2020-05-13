В Твери спасатели МЧС освободили проезжую часть от поваленных деревьев
В ГУ МЧС России по Тверской области поступило несколько обращений от жителей областной столицы. Очевидцы сообщили, что сильный ветер, который бушевал в регионе 12 мая, повалил деревья на проезжую часть. Движение транспорта оказалось затруднено.
- Личным составом тверского территориального пожарно-спасательного гарнизона были организованы работы по распилу упавших деревьев и очистки проезжей части, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Утром 13 мая работа была продолжена. В настоящее время деревья убраны с Набережной реки Лазури и улицы Лукина в Московском районе.
ГУ МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными и во время сильного ветра по возможности ограничить выход из зданий.
Спасатели ликвидируют последствия стихии Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU