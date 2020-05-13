В ДТП на Волоколамском проспекте в Твери водитель иномарки получил тяжелые травмы

13 Май 2020 2020-05-13T12:56:58+03:00

В ДТП на Волоколамском проспекте в Твери тяжело пострадал водитель иномарки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он доставлен в больницу

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Авария произошла 13 мая в районе дома №3 на Волоколамском проспекте в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель автомобиля "Митсубиси" при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю "Газель", двигающемуся прямо во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель "Мицубиси". У него - тяжелые травмы. Признаков алкогольного опьянения нет.

ИСТОЧНИК KP.RU