Двух братьев будут судить за тяжкие преступления в Тверской области
Одного обвиняют в убийстве, второго - в поджоге дома
Двух братьев будут судить за тяжкие преступления Фото: архив "КП"
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В Тверской области прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении двух родных братьев – жителей пос. Спирово, которых обвиняют в совершении тяжких преступлений.
По версии следствия, в ночь на 10 мая 2019 года один из братье, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из домов поселка Спирово убил двух мужчин. Чтобы скрыть следы преступления, он подговорил старшего брата поджечь дом.
В ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину.
Уголовное дело направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU