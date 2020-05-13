2020-05-13T12:46:35+03:00
Происшествия

Двух братьев будут судить за тяжкие преступления в Тверской области

Одного обвиняют в убийстве, второго - в поджоге дома
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Двух братьев будут судить за тяжкие преступления Фото: архив "КП"Двух братьев будут судить за тяжкие преступления Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тверской области прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении двух родных братьев – жителей пос. Спирово, которых обвиняют в совершении тяжких преступлений.

По версии следствия, в ночь на 10 мая 2019 года один из братье, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из домов поселка Спирово убил двух мужчин. Чтобы скрыть следы преступления, он подговорил старшего брата поджечь дом.

В ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину.

Уголовное дело направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В прямом эфире губернатор Игорь Руденя расскажет о ситуации с коронавирусом в Тверской области
В Твери спасатели МЧС освободили проезжую часть от поваленных деревьев
В ДТП на Волоколамском проспекте в Твери водитель иномарки получил тяжелые травмы
Двух братьев будут судить за тяжкие преступления в Тверской области
Предприятие задолжало работникам 140 тысяч рублей в Тверской области
В Тверской области у женщины украли кошелек, который она оставила в машине
В Тверской области выздоровели еще 44 пациента с коронавирусом
В Твери заблокированы сайты по продаже трудовых книжек
«Оборотный капитал» получат еще два предприятия в Тверской области
Бывший осужденный украл коляску у ребенка в Твери
В Твери дистанционно стартует конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа»
"Транспорт Верхневолжья" показал видео о работе транспорта Твери в период эпидемии COVID-19
Тверская группа "VИТАМИN B" представила новую песню "Маски не к лицу"
В Тверской области молодая мать грозилась убить соседку из-за шумных детей
Два человека пострадали в ДТП в Конаковском районе Тверской области
В Тверской области разыскивают 17-летнего Антона Сеткина, который две недели не появлялся дома
В Тверской области браконьер застрелил самца лося
В серьезном ДТП на улице Можайского в Твери пострадали три человека
Почти 90 тыс. средств защиты для медиков привезли в Тверь
Студенты Тверского политеха завоевали награды международной олимпиады по термеху и сопромату
Колледжу в Твери дали больше 7 млн рублей на оборудование
С начала сезона клещи покусали 577 человек в Тверской области
Бывший директор предприятия в Тверской области больше года скрывался от налогов
Малого бизнеса в Тверской области меньше, чем в большинстве соседних регионов
Жительница Тверской области оскорбила сожителя в соцсети