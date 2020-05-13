Предприятие задолжало работникам 140 тысяч рублей в Тверской области

13 Май 2020 2020-05-13T12:29:17+03:00

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В Тверской области прокуратурой установлено что ОАО "Селижаровское ремонтно-техническое предприятие" задолжало 15 сотрудникам по заработной плате 140 тыс. рублей.

По данному факту прокуратурой Селижаровского района в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены.

В адрес генерального директора Общества внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Задолженность перед сотрудниками организации погашена в полном объеме.

Должностному лицу, допустившему нарушение, вынесено предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU