В Тверской области у женщины украли кошелек, который она оставила в машине
В полицию обратилась 29-летняя жительница Удомли. Потерпевшая сообщила, что из ее автомобиля, был похищен кошелек с деньгами. Ущерб составил 6000 рублей.
Полицейские опросили потерпевшую, установили возможных свидетелей произошедшего, на месте эксперты изъяли следы пальцев рук предполагаемого злоумышленника и установили, что в день происшествия женщина оставила автомобиль открытым.
Подозреваемого задержал патрульный экипаж. Им оказался неработающий 35-летний житель Удомли. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное.
За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU