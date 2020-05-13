В Тверской области у женщины украли кошелек, который она оставила в машине

13 Май 2020 2020-05-13T12:07:27+03:00

Кошелек с деньгами украли у жительницы Тверской области Фото: Мария ЛЕНЦ

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В полицию обратилась 29-летняя жительница Удомли. Потерпевшая сообщила, что из ее автомобиля, был похищен кошелек с деньгами. Ущерб составил 6000 рублей.

Полицейские опросили потерпевшую, установили возможных свидетелей произошедшего, на месте эксперты изъяли следы пальцев рук предполагаемого злоумышленника и установили, что в день происшествия женщина оставила автомобиль открытым.

Подозреваемого задержал патрульный экипаж. Им оказался неработающий 35-летний житель Удомли. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное.

За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU