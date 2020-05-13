13 Май 2020 2020-05-13T10:36:55+03:00

В Твери заблокированы сайты по продаже трудовых книжек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Заволжского района г.Твери в ходе мониторинга сети интернет выявила четыре сайта по продаже трудовых книжек с фиктивными отметками о трудовом стаже.

Доступ к ресурсам осуществлялся в свободной форме без предварительной регистрации.

Вместе с тем ч. 1 ст. 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за подделку официального документа. Потому прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании информации запрещенной к размещению и распространению на территории РФ.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены. Ресурсы заблокированы.

ИСТОЧНИК KP.RU