В Твери заблокированы сайты по продаже трудовых книжек
Прокуратура Заволжского района г.Твери в ходе мониторинга сети интернет выявила четыре сайта по продаже трудовых книжек с фиктивными отметками о трудовом стаже.
Доступ к ресурсам осуществлялся в свободной форме без предварительной регистрации.
Вместе с тем ч. 1 ст. 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за подделку официального документа. Потому прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании информации запрещенной к размещению и распространению на территории РФ.
Судом исковые требования прокурора удовлетворены. Ресурсы заблокированы.
ИСТОЧНИК KP.RU