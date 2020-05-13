2020-05-13T11:16:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области выздоровели еще 44 пациента с коронавирусом

Выявлено 10 новых случаев
Ольга ТРОФИМОВА
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Все пациенты находятся под наблюдением медиковВсе пациенты находятся под наблюдением медиковФото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Тверской области за минувшие сутки выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных составило - 942. Еще 44 пациента успешно завершили лечение и выписались из больницы. Всего выздоровевших за весь период - 417 .

Под наблюдением медиков остаются 515 пациентов (-34 за сутки). По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 13 мая, с начала пандемии скончались 10 человек (0 за минувшие сутки).

На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 332 случаев, далее идут Кимры - 237 и Конаковский район - 137.

По стране зафиксировано 10 028 новых случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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