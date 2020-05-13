«Оборотный капитал» получат еще два предприятия в Тверской области

13 Май 2020 2020-05-13T09:56:46+03:00

Одно из предприятий, для которых одобрен займ, занимается производством оборудования для сферы отходов ТКО. Фото: ПТО

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Государственную финансовую поддержку в виде льготных займов по программе «Оборотный капитал» получат еще два предприятия региона. Ранее были одобрены заявки от трёх тверских предприятий на общую сумму в 60 млн рублей.

Решение о выделении льготных займов - по 20 млн рублей на 18 месяцев под 1,5 % - еще двум организациям (а Ржеве и Конаковском районе) принято на заседании бюджетной комиссии Тверской области. Его провёл губернатор Игорь Руденя.

Льготные займы предоставляются в рамках первого регионального пакета мер поддержки бизнеса в эпоху коронавируса.

- В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи, – считает Игорь Руденя.

Также по решению губернатора на докапитализацию областного Фонда развития промышленности (как раз на выделение льготных займов) дополнительно направят 375 млн рублей. Таким образом, объём финансирования программы на 2020 год достигнет 450 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU