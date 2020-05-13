Бывший осужденный украл коляску у ребенка в Твери

13 Май 2020 2020-05-13T09:45:27+03:00

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В полицию с заявлением о краже обратилась 30-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что из подъезда её дома по улице Склизкова неизвестный похитил детскую прогулочную коляску. Сумма ущерба составила 6 000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили соседей произошедшего, проверили лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за имущественные преступления.

В ходе розыска подозреваемого задержали. Им оказался 33-летний неработающий ранее судимый местный житель. Похищенную коляску вернули владелице.

За кражу фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU