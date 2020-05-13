В Твери дистанционно стартует конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

13 Май 2020 2020-05-13T08:51:33+03:00

Творческие работы могут быть выполнены в любых техниках. Фото: ЛО МВД на станции Тверь

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Тверская транспортная полиция - линейный отдел МВД России на станции Тверь - организует региональный этап ежегодного конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Его участниками могут стать ребята от 6 до 14 лет.

На конкурс необходимо прислать фото поделки, посвящённой сотрудникам правопорядка или связанной с деятельностью правоохранителей. Творческие работы могут быть выполнены в любых техниках, сообщает пресс-служба ЛО МВД на станции Тверь.

Конкурс этот всероссийский и победители тверского этапа выйдут на уровень ЦФО, а потом, если повезёт, и на российский. Личного участия не требуется - за победу будут бороться лишь фотографии.

Но стоит поторопиться: фото поделки нужно отправить на адрес электронной почты lomvdtver@mail.ru в срок до 18 мая 2020 года. В письме укажите ФИО участника, его возраст и номер телефона.

Жюри оценит все работы, и фото поделок-победителей отправят в Управление на транспорте МВД России по ЦФО для дальнейшего участия в конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU