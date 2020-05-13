"Транспорт Верхневолжья" показал видео о работе транспорта Твери в период эпидемии COVID-19
Оператор пассажирских перевозок Твери и Калининского района «Транспорт Верхневолжья» снял видеоролик о том, как работает общественный транспорт в период эпидемии коронавируса.
- Ежедневно на предприятии соблюдается контроль за здоровьем водителей и сотрудников, - рассказывает гендиректор перевозчика «Верхневолжское АТП» Анатолий Румянцев. – Сотрудники с повышенной температурой не допускаются к работе. Усилены меры дезинфекции автобусов.
Уборкой и дезинфекцией машин ежедневно занимаются восемь человек. С дезсредтвами моют не только пол, но и стены, спинки кресел. Отдельно отмечается, что водители и все остальные сотрудники предприятия обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Обработка автобусов и работа транспорта в период эпидемии коронавируса COVID-19. Видео: "Транспорт Верхневолжья".
ИСТОЧНИК KP.RU
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