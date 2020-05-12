Тверская группа "VИТАМИN B" представила новую песню "Маски не к лицу"

12 Май 2020 2020-05-12T21:21:40+03:00

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12 марта тверская группа "VИТАМИN B" представила своим поклонникам новую и, кстати, актуальную песню "Маски не к лицу". Музыканты назвали ее "абсолютно спонтанной работой, которая родилась в условиях самоизоляции".

Песня и клип стали результатом совместного творчества. Илья Быков написал слова и музыку, Дмитрий Шумейкин дома - гитару и помог свести аудио, Никита Чудин исполнил партию трубы (и тоже у себя дома на балконе). И только после этого Анастасия и Илья Быковы, взяв телефоны, записали вокал (большую часть тоже дома).

Несмотря на то, что речь в песне идет о том, что "хочется на улицу" и "маски не к лицу" и сами ребята надеются что "в скором времени смогут наслаждаться жизнью без них", все-таки они понимают, что сегодня - это необходимая мера. И врачи делают все возможное, чтобы жизнь для каждого из нас вернулась в прежнее русло.

- И сегодня, в День медицинских сестер мы хотим поблагодарить всех, кто трудится не покладая рук и подвергает себя опасности в борьбе с вирусом. Врачам - спасибо! Всем - добра и здоровья! - отмечают музыканты.

Группа ВИТАМИН Б VИТАМИN B МАСКИ НЕ К ЛИЦУ САМОИЗОЛЯЦИЯ.Официальный сайт группы - https://vitaminbgroup.ru/ Организация выступлений и сотрудничество по тел. 8 962 247 1616(Илья) автор слов и музыки - Илья Быков Исполнители - VИТАМИN B гитара - Дмитрий Шумейкин труба - Никита Чудин

ИСТОЧНИК KP.RU