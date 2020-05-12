В Тверской области молодая мать грозилась убить соседку из-за шумных детей

12 Май 2020 2020-05-12T19:42:04+03:00

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Молодая жительница Осташкова разозлилась на соседку, дети которой шумели и мешали спать ее грудному ребенку. Нарушительница пришла к соседке и, когда та открыла дверь, стала угрожать ей ножом и высказывать словесные угрозы убийством.

Потерпевшая испугалась и обратилась в полицию.

По данному факту Осташковским межрайонным прокурором в отношении девушки утвержден обвинительный акт, уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU