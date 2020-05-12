Два человека пострадали в ДТП в Конаковском районе Тверской области
Угрозы жизни нет
ДТП в Конаковском районе Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла вечером, 12 мая, на подъездной дороге к госкомплексу "Завидово" в Конаковском районе Тверской области.
Как сообщили в региональном УГИБДД России, на указанном участке столкнулись два автомобиля.
25-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем "Хундай Акцент", выехала на полосу встречного движения, столкнулась с автомобилем "Исудзу" под управлением 50-летнего мужчины. В результате столкновения оба автомобиля съехали в обочину.
Пострадали водитель и пассажир "Хундай". Угрозы их жизни нет, водители трезвые.
ИСТОЧНИК KP.RU