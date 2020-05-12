2020-05-12T18:56:38+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП в Конаковском районе Тверской области

Угрозы жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
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ДТП в Конаковском районе Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП в Конаковском районе Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 12 мая, на подъездной дороге к госкомплексу "Завидово" в Конаковском районе Тверской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД России, на указанном участке столкнулись два автомобиля.

25-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем "Хундай Акцент", выехала на полосу встречного движения, столкнулась с автомобилем "Исудзу" под управлением 50-летнего мужчины. В результате столкновения оба автомобиля съехали в обочину.

Пострадали водитель и пассажир "Хундай". Угрозы их жизни нет, водители трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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