2020-05-12T18:48:30+03:00
Общество

В Тверской области разыскивают 17-летнего Антона Сеткина, который две недели не появлялся дома

Началась доследственная проверка
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Мама последний раз видела сына около двух недель назад. Фото: СУ СК РФ по Тверской областиМама последний раз видела сына около двух недель назад. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

12 мая в следственный отдел СК России по Тверской области обратилась женщина с сообщением, что у нее пропал несовершеннолетний сын, 17-летний Антон Сеткин. Молодой человек зарегистрирован в деревне Борисцево Торжокского района.

Женщина пояснила, что последний раз видела сына около двух недель назад.

Торжокский межрайонный следственный отдел СУ СК России по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего начал доследственную проверку. Поиском молодого человека занимаются сотрудники следственного комитета, полиции и добровольцы.

Узнав об этом, молодой человек позвонил матери и сообщил, что с ним все хорошо, однако место своего нахождения он не назвал.

Если вы знаете, где находится Антон Сеткин, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области молодая мать грозилась убить соседку из-за шумных детей
Два человека пострадали в ДТП в Конаковском районе Тверской области
В Тверской области разыскивают 17-летнего Антона Сеткина, который две недели не появлялся дома
В Тверской области браконьер застрелил самца лося
В серьезном ДТП на улице Можайского в Твери пострадали три человека
Почти 90 тыс. средств защиты для медиков привезли в Тверь
Студенты Тверского политеха завоевали награды международной олимпиады по термеху и сопромату
Колледжу в Твери дали больше 7 млн рублей на оборудование
С начала сезона клещи покусали 577 человек в Тверской области
Бывший директор предприятия в Тверской области больше года скрывался от налогов
Малого бизнеса в Тверской области меньше, чем в большинстве соседних регионов
Жительница Тверской области оскорбила сожителя в соцсети