В Тверской области разыскивают 17-летнего Антона Сеткина, который две недели не появлялся дома

12 Май 2020 2020-05-12T18:48:30+03:00

Мама последний раз видела сына около двух недель назад. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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12 мая в следственный отдел СК России по Тверской области обратилась женщина с сообщением, что у нее пропал несовершеннолетний сын, 17-летний Антон Сеткин. Молодой человек зарегистрирован в деревне Борисцево Торжокского района.

Женщина пояснила, что последний раз видела сына около двух недель назад.

Торжокский межрайонный следственный отдел СУ СК России по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего начал доследственную проверку. Поиском молодого человека занимаются сотрудники следственного комитета, полиции и добровольцы.

Узнав об этом, молодой человек позвонил матери и сообщил, что с ним все хорошо, однако место своего нахождения он не назвал.

Если вы знаете, где находится Антон Сеткин, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU