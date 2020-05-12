2020-05-12T18:44:10+03:00
Происшествия

В Тверской области браконьер застрелил самца лося

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области браконьер незаконно подстрелил лося Фото: архив "КП"В Тверской области браконьер незаконно подстрелил лося Фото: архив "КП"
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9 мая инспектором отдела госохотнадзора Минприроды Тверской области выявлен факт браконьерства. Рано утром местный житель недалеко от д. Жуково Осташковского городского округа Тверской области незаконно добыл самца лося. Животное было застрелено из огнестрельного оружия 12 калибра. Мясо браконьер вывозил на тракторе.

На место прибыла полиция. Трактор и оружие были изъяты. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

За незаконную добычу лося браконьеру грозит крупный штраф или лишение свободы. Кроме того, ему придется возместить ущерб за убитое животное в сумме более 240 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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