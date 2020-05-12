В серьезном ДТП на улице Можайского в Твери пострадали три человека
Среди них десятилетняя девочка
ДТП на улице Можайского Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 12 мая, в районе дома №61 по улице Можайского в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 48-летний водитель, управляя автомобилем "Форд", при повороте налево не пропустил "Ладу", которая которая ехала во встречном направлении.
В результате ДТП пострадали 38-летний водитель, 50-летняя женщина и 10-летняя девочка - пассажирки "Лады". С травмами они доставлены в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU