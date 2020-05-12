2020-05-12T17:32:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти 90 тыс. средств защиты для медиков привезли в Тверь

Вскоре их начнут распределять по больницам
Александр ЖМУЛИН
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СИЗы привезли на склад госпредприятия "Формация". Фото: ПТОСИЗы привезли на склад госпредприятия "Формация". Фото: ПТО
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Свыше 89 тыс. масок, респираторов, защитных костюмов, халатов и бахил доставили на склад госпредприятия «Фармация» в Твери. Как сообщило областное правительство, вскоре эти средства защиты будут отправлены в медучреждения региона. В первую очередь в те, где созданы инфекционные госпиталя для лечения больных коронавирусом.

Часть средств защиты изготовлено у нас же в регионе - на Кимрской фабрике имени Горького и Весьегонской швейной фабрике.

Вопрос распределения этой партии СИЗов был рассмотрен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области. Его 12 мая провёл губернатор Игорь Руденя.

- Президент подписал указ об определении порядка продления мер по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. В Тверской области разрабатывается план постепенного выхода из режима ограничений. При этом важно сохранить действующие меры санитарно-эпидемиологической безопасности. При необходимости – ввести дополнительные направления для профилактики коронавируса и обеспечения безопасности населения, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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