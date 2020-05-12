2020-05-12T17:21:52+03:00
Общество

Студенты Тверского политеха завоевали награды международной олимпиады по термеху и сопромату

Ребята взяли серебро и бронзу
Виктория ТУШКОВА
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Заслуженные медали олимпиады. Фото: vk.com/tverstuЗаслуженные медали олимпиады. Фото: vk.com/tverstu
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Студенты Тверского государственного технического университета оказались в числе победителей Открытой международной студенческой интернет-олимпиады по теоретической механике и сопротивлению материалов.

Финал олимпиады проводился дистанционно, онлайн, а первый этап студенты политеха прошли на базе своего вуза.

По итогам этого этапа в финале от ТвГТУ сражались студенты-третьекурсники Владимир Мусатов, Владимир Петушков и Любовь Чернокожева и студенты второго курса Артём Мельников, Анастасия Бархатова, Ваге Кара-Казарян.

По итогам финала в дисциплине «Теоретическая механика» (с углублённым изучением) Ваге Кара-Казарян получил бронзу олимпиады, заняв 7-8 место в рейтинге по ЦФО.

В дисциплине «Сопротивление материалов» Любовь Чернокожева стала серебряным призёром (4-е место рейтинга ЦФО), а Владимир Мусатов и Владимир Петушков получили бронзу (5-7 места в рейтинге ЦФО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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