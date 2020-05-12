2020-05-12T17:12:16+03:00
Общество

Колледжу в Твери дали больше 7 млн рублей на оборудование

Средства выделены по национальному проекту
Александр ЖМУЛИН
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Субсидия выделена Тверскому колледжу сервиса и туризма на оборудование мастерских и лабораторий. Фото: со страницы ТКСиС в соцсети/www.facebook.com/tcsitproftoyouСубсидия выделена Тверскому колледжу сервиса и туризма на оборудование мастерских и лабораторий. Фото: со страницы ТКСиС в соцсети/www.facebook.com/tcsitproftoyou
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Тверской колледж сервиса и туризма получил 7,3 млн рублей на приобретение оборудования для мастерских и учебных лабораторий по пяти компетенциям чемпионата Worldskills («Молодые профессионалы»). Это субсидия из федерального бюджета по нацпроекту «Образование».

Как сообщает областное правительство, также предусмотрено софинансирование из регионального бюджета в размере 1,5 млн рублей.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, реализация комплекса мер по нацпроекту «Образование» должна привести к повышению конкурентоспособности профессионального образования в регионе.

- В Тверской области должна быть создана единая система профориентации, обучения, прохождения практики, обеспечения рабочими местами и закрепления кадров, – считает Игорь Руденя.

Соревнования «Молодые профессионалы» направлены на повышение престижа рабочих профессий среди молодёжи.

Новые мастерские в колледже будут интерактивными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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