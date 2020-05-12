Колледжу в Твери дали больше 7 млн рублей на оборудование
Тверской колледж сервиса и туризма получил 7,3 млн рублей на приобретение оборудования для мастерских и учебных лабораторий по пяти компетенциям чемпионата Worldskills («Молодые профессионалы»). Это субсидия из федерального бюджета по нацпроекту «Образование».
Как сообщает областное правительство, также предусмотрено софинансирование из регионального бюджета в размере 1,5 млн рублей.
Как отметил губернатор Игорь Руденя, реализация комплекса мер по нацпроекту «Образование» должна привести к повышению конкурентоспособности профессионального образования в регионе.
- В Тверской области должна быть создана единая система профориентации, обучения, прохождения практики, обеспечения рабочими местами и закрепления кадров, – считает Игорь Руденя.
Соревнования «Молодые профессионалы» направлены на повышение престижа рабочих профессий среди молодёжи.
Новые мастерские в колледже будут интерактивными.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»