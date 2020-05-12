2020-05-12T16:40:44+03:00
Общество

С начала сезона клещи покусали 577 человек в Тверской области

Половина из них - дети
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области за неделю клещи покусали 143 человекаВ Тверской области за неделю клещи покусали 143 человекаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг ситуации по клещевым инфекциям.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в медицинские организации области с жалобами на укусы клещей обратились 143 человека, из них 47,5% - дети. С начала сезона зарегистрировано 577 случаев укусов, что на 26 % ниже аналогичного периода 2019 года.

За прошедшую неделю случаев клещевых инфекций среди населения не зарегистрировано.

Клещей, снятых с людей, исследуют в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области". За неделю насекомых, зараженных возбудителем клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза, не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области молодая мать грозилась убить соседку из-за шумных детей
Два человека пострадали в ДТП в Конаковском районе Тверской области
В Тверской области разыскивают 17-летнего Антона Сеткина, который две недели не появлялся дома
В Тверской области браконьер застрелил самца лося
В серьезном ДТП на улице Можайского в Твери пострадали три человека
Почти 90 тыс. средств защиты для медиков привезли в Тверь
Студенты Тверского политеха завоевали награды международной олимпиады по термеху и сопромату
Колледжу в Твери дали больше 7 млн рублей на оборудование
С начала сезона клещи покусали 577 человек в Тверской области
Бывший директор предприятия в Тверской области больше года скрывался от налогов
Малого бизнеса в Тверской области меньше, чем в большинстве соседних регионов
Жительница Тверской области оскорбила сожителя в соцсети