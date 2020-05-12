С начала сезона клещи покусали 577 человек в Тверской области

12 Май 2020 2020-05-12T16:40:44+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает мониторинг ситуации по клещевым инфекциям.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в медицинские организации области с жалобами на укусы клещей обратились 143 человека, из них 47,5% - дети. С начала сезона зарегистрировано 577 случаев укусов, что на 26 % ниже аналогичного периода 2019 года.

За прошедшую неделю случаев клещевых инфекций среди населения не зарегистрировано.

Клещей, снятых с людей, исследуют в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области". За неделю насекомых, зараженных возбудителем клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза, не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU