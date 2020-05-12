Бывший директор предприятия в Тверской области больше года скрывался от налогов
Следственным управлением регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора одного из предприятий Верхневолжья. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
Материалы для расследования предоставило УМВД России по Тверской области.
По версии следствия, в период с 20 сентября 2018 по 7 октября 2019 года гендиректор предприятия в обход своих счетов проводил денежные операции, тем самым, сокрыв денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов.
Недоимка по налогам составила свыше 4 миллионов 730 тысяч рублей. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU