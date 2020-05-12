12 Май 2020 2020-05-12T16:29:46+03:00

Бывший директор предприятия в Тверской области больше года скрывался от налогов Фото: Анастасия Осипова

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Следственным управлением регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора одного из предприятий Верхневолжья. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Материалы для расследования предоставило УМВД России по Тверской области.

По версии следствия, в период с 20 сентября 2018 по 7 октября 2019 года гендиректор предприятия в обход своих счетов проводил денежные операции, тем самым, сокрыв денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов.

Недоимка по налогам составила свыше 4 миллионов 730 тысяч рублей. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU