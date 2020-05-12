2020-05-12T16:28:49+03:00
Экономика

Малого бизнеса в Тверской области меньше, чем в большинстве соседних регионов

Наша область попала на 31-ю строчку рейтинга вовлечённости населения в малый бизнес
Виктория ТУШКОВА
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В малый бизнес в нашем регионе вовлечено 14,8% трудоспособного населения.В малый бизнес в нашем регионе вовлечено 14,8% трудоспособного населения.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В Тверской области 14,8% трудоспособного населения работает на малых и микро-предприятиях. Это поставило наш регион на 31-ю строчку рейтинга субъектов РФ по вовлечённости населения в малый бизнес.

Результатами исследования поделились аналитики "РИА Рейтинга". В свой работе они отталкивались от данных Росстата.

В среднем по стране в малый бизнес вовлечено 15% трудоспособного населения. Больше всего - в Калининградской области (23,8%), Хабаровском крае (23,8%) и Санкт-Петербурге (23,6%).

Менее всего малым бизнесом занимаются в Ингушетии (1,7%), Тыве (3,1%) и Чечне (3,7%).

Среди соседних с Тверской областью регионов, меньше чем у нас в малый бизнес вовлечено население Новгородской области:

Псковская область - 17,5%, 11-е место;

Вологодская область - 17,2%, 12-е место;

Смоленская область - 16,1%, 18-е место;

Ярославская область - 15,5%, 23-е место;

Московская область - 14,9%, 30-е место;

Тверская область - 14,8%, 31-е место;

Новгородская область - 10,9%, 59-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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