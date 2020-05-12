Малого бизнеса в Тверской области меньше, чем в большинстве соседних регионов
В Тверской области 14,8% трудоспособного населения работает на малых и микро-предприятиях. Это поставило наш регион на 31-ю строчку рейтинга субъектов РФ по вовлечённости населения в малый бизнес.
Результатами исследования поделились аналитики "РИА Рейтинга". В свой работе они отталкивались от данных Росстата.
В среднем по стране в малый бизнес вовлечено 15% трудоспособного населения. Больше всего - в Калининградской области (23,8%), Хабаровском крае (23,8%) и Санкт-Петербурге (23,6%).
Менее всего малым бизнесом занимаются в Ингушетии (1,7%), Тыве (3,1%) и Чечне (3,7%).
Среди соседних с Тверской областью регионов, меньше чем у нас в малый бизнес вовлечено население Новгородской области:
Псковская область - 17,5%, 11-е место;
Вологодская область - 17,2%, 12-е место;
Смоленская область - 16,1%, 18-е место;
Ярославская область - 15,5%, 23-е место;
Московская область - 14,9%, 30-е место;
Тверская область - 14,8%, 31-е место;
Новгородская область - 10,9%, 59-е место.
ИСТОЧНИК KP.RU