Жительница Тверской области оскорбила сожителя в соцсети

12 Май 2020 2020-05-12T16:22:18+03:00

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34-летняя жительница Тверской области через мобильное приложение разместила в социальной сети фотографию бывшего сожителя. Женщина сообщила, что мужчина является отцом ее ребенка и добавила комментарий, в котором в нецензурных выражениях унизила честь и достоинство мужчины.

По выявленному нарушению Удомельской межрайонной прокуратурой в отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении. За оскорбление виновница оштрафована на 3500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU