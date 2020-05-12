2020-05-12T16:22:18+03:00
Общество

Жительница Тверской области оскорбила сожителя в соцсети

Ей придется заплатить административный штраф
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За оскорбление оштрафована жительница Тверской областиЗа оскорбление оштрафована жительница Тверской областиФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

34-летняя жительница Тверской области через мобильное приложение разместила в социальной сети фотографию бывшего сожителя. Женщина сообщила, что мужчина является отцом ее ребенка и добавила комментарий, в котором в нецензурных выражениях унизила честь и достоинство мужчины.

По выявленному нарушению Удомельской межрайонной прокуратурой в отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении. За оскорбление виновница оштрафована на 3500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области молодая мать грозилась убить соседку из-за шумных детей
Два человека пострадали в ДТП в Конаковском районе Тверской области
В Тверской области разыскивают 17-летнего Антона Сеткина, который две недели не появлялся дома
В Тверской области браконьер застрелил самца лося
В серьезном ДТП на улице Можайского в Твери пострадали три человека
Почти 90 тыс. средств защиты для медиков привезли в Тверь
Студенты Тверского политеха завоевали награды международной олимпиады по термеху и сопромату
Колледжу в Твери дали больше 7 млн рублей на оборудование
С начала сезона клещи покусали 577 человек в Тверской области
Бывший директор предприятия в Тверской области больше года скрывался от налогов
Малого бизнеса в Тверской области меньше, чем в большинстве соседних регионов
Жительница Тверской области оскорбила сожителя в соцсети