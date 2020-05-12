В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области рассказали о "Мохнатой команде-2020"

12 Май 2020 2020-05-12T15:44:49+03:00

Медвежат распределяют по группам, где вместе с товарищами они будут подрастать дальше. Фото: www.orphan-bear.org/

Учёные распределили косолапых малышей по группам, в которых они будут изучать мир в больших лесных вольерах

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Выход из домиков-берлог в большие лесные вольеры медвежатам ежегодно открывают в апреле. Пока ночами ещё было холодно, медвежата ночевали в домиках - учёные запирали их там на ночь, чтобы косолапые не замёрзли. Теперь же двери на условную волю для медвежат открыты всегда и они могу исследовать окружающий мир тогда, когда пожелают.

Всех малышей, а их в этом году набралось семнадцать, разделили на две группы: Старшую и Младшую.

Четырёх медвежат, поступивших в Центр спасения медвежат-сирот учёных Пажетновых совсем недавно, в апреле, объединили с младшей группой в вольере №2. Туда попали Лала, Лёха и Мирный из Кировской области, а также Нелюшка из Новгородской области. Вместе с новичками в группу входят Карел, Кузя, Моисей и Блэк,

Ещё одну малышку, Дашу, вернули к брату Дане в Старшую группу. Кроме них в этой группе также живут Веня и Веста, Балу, Буян и Боня, Псковушка и Маша. Это вольер №1.

Кстати, Нелюшка - единственная из медвежат, кому удалось выйти их берлоги вместе с мамой-медведицей Нелюшка. Без мамы она осталась позже. А потому нрав у неё ого-го, отмечают учёные.

- Обращаться с ней надо крайне осторожно – несмотря на свой маленький размер, она может серьёзно постоять за себя, - рассказывают на биостанции.

Итоговый состав мохнатой команды-2020 в Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области.. Видео: Центр спасения медвежат-сирот, www.orphan-bear.org/

ИСТОЧНИК KP.RU