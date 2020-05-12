2020-05-12T14:28:09+03:00
Происшествия

"Злой дух" забрал 7000 рублей у жителя Тверской области

Потерпевший обратился в полицию
Ольга ТРОФИМОВА
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"Злой дух" забрал у мужчины 7000 рублей Фото: архив "КП""Злой дух" забрал у мужчины 7000 рублей Фото: архив "КП"
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Инцидент произошел в Зубцове Тверской области. Возле одного из магазинов к мужчине подошла пожилая женщина цыганской национальности и попросила денег на помощь ребенку.

Мужчина не отказал и передал обвиняемой 500 рублей. Заметив, что у потерпевшего в кошельке есть деньги, женщина предложила провести обряд снятия порчи. Взяв 7000 рублей, цыганка сообщила, что деньги "порченные", поэтому из забрал "злой дух".

В ответ на требование вернуть деньги, обвиняемая скрылась.

В отношении 63-летней женщины, обвиняемой в совершении грабежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ), прокурором Зубцовского района утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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