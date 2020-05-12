2020-05-12T13:12:55+03:00
Происшествия

В Тверской области компания молодых людей украла с предприятия радиаторы отопления

Подозреваемые в возрасте от 14 до 19 лет
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали подозреваемыхПолицейские задержали подозреваемыхФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением о краже в дежурную часть обратился представитель коммерческой организации в Торжке и сообщил, что из административного здания были похищены радиаторы отопления стоиомстью 6 000 рублей.

В ходе розыска полицейские разыскали подозреваемых. Ими оказались шестеро молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет. В полиции задержанные дали признательные показания. И пояснили, что похищенное сдали в пункт приема металлолома, а деньги потратили.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Имущество вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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