В Тверской области компания молодых людей украла с предприятия радиаторы отопления

12 Май 2020 2020-05-12T13:12:55+03:00

Подозреваемые в возрасте от 14 до 19 лет

Изменить размер текста: A A

С заявлением о краже в дежурную часть обратился представитель коммерческой организации в Торжке и сообщил, что из административного здания были похищены радиаторы отопления стоиомстью 6 000 рублей.

В ходе розыска полицейские разыскали подозреваемых. Ими оказались шестеро молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет. В полиции задержанные дали признательные показания. И пояснили, что похищенное сдали в пункт приема металлолома, а деньги потратили.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Имущество вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU