12 Май 2020 2020-05-12T12:53:54+03:00

В Тверской области на коронавирус обследовано 37655 человек Фото: Александр ГЛУЗ

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В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. По данным оперативного штаба на 12 мая, за минувшие сутки тесты взяли у 1085 человек. Всего в регионе обследовано 37 655 граждан.

Тестирование проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови.

Тесты на коронавирус делают гражданам, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

По оперативным данным за сутки в Тверской области подтверждено 34 новых случая коронавируса. Всего заболевших - 932.

373 пациента выписаны из больниц, из них 29 - за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU