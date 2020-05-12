Синоптики обещают заморозки, дожди и мокрый снег в Тверской области
Жителей региона предупреждают о непогоде
Дожди и мокрый снег обещают синоптики в Тверской областиФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Со вторника, 12 мая, на территории Тверской области ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Тверской гидрометцентр.
Начиная с сегодняшнего дня в Верхневолжье ожидается понижение температуры до +3... +8 градусов. Похолодание начнется с западных районов.
Местами пройдут сильные дожди, возможен мокрый снег. Южный ветер сменится на холодный северо-западный и усилится до 7-12 м/с с отдельными порывами 13-18 м/с.
Ночью возможны заморозки до 0... -1 градуса.
В связи с ухудшением погодных условий автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU