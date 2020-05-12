Синоптики обещают заморозки, дожди и мокрый снег в Тверской области

12 Май 2020 2020-05-12T12:24:50+03:00

Дожди и мокрый снег обещают синоптики в Тверской области Фото: Ольга ТРОФИМОВА

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Со вторника, 12 мая, на территории Тверской области ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Тверской гидрометцентр.

Начиная с сегодняшнего дня в Верхневолжье ожидается понижение температуры до +3... +8 градусов. Похолодание начнется с западных районов.

Местами пройдут сильные дожди, возможен мокрый снег. Южный ветер сменится на холодный северо-западный и усилится до 7-12 м/с с отдельными порывами 13-18 м/с.

Ночью возможны заморозки до 0... -1 градуса.

В связи с ухудшением погодных условий автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU