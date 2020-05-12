Автовладельцев предупредили об опасности на дорогах при ухудшении погодных условий в Тверской области
В ближайщие дни синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Тверской области - заморозки, град и мокрый снег. В связи с этим региональная Госавтоинспекция напомнила водителям о соблюдении безопасного скоростного режима.
Автовладельцев и других участников движения просят быть внимательнее на дорогах. Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, избегать резких маневров, особенно в ночное время.
Пешеходам напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов, а также о том, что переходить проезжую часть следует только в установленных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU