Автовладельцев предупредили об опасности на дорогах при ухудшении погодных условий в Тверской области

12 Май 2020 2020-05-12T12:25:09+03:00

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В ближайщие дни синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Тверской области - заморозки, град и мокрый снег. В связи с этим региональная Госавтоинспекция напомнила водителям о соблюдении безопасного скоростного режима.

Автовладельцев и других участников движения просят быть внимательнее на дорогах. Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, избегать резких маневров, особенно в ночное время.

Пешеходам напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов, а также о том, что переходить проезжую часть следует только в установленных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU